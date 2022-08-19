Politico: Госдеп США опасается негативных последствий возможного признания России «спонсором терроризма»

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19 августа 2022, 09:10

Флаг США, Hauke Schröder / globallookpress.com

Государственный департамент Соединенных Штатов опасается негативных последствий вероятного признания Российской Федерации «спонсором терроризма». На это, как передает ТАСС, указало издание Politico.

«Госдепартамент США неофициально проинформировал Конгресс, что у него есть опасения по поводу негативных последствий возможного включения Вашингтоном России в список стран - спонсоров терроризма, пишет газета Politico», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении Politico, представители американского дипломатического ведомства сообщили Конгрессу, что, по их мнению, причисление РФ к «спонсорам терроризма» поставит под угрозу договоренности о вывозе украинского зерна.

Как сообщалось ранее в пятницу, посольство Москвы в Вашингтоне заявило, что замалчивание властями Штатов фактов обстрела Запорожской атомной электростанции Украиной только поощряет безнаказанность Киева.