Посол Индонезии в России Таварес заявил о готовности страны организовать встречи Путина с Байденом и Зеленским на саммите G20

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19 августа 2022, 07:26 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Посол Индонезии в Москве Хосе Таварес заявил о готовности своей страны организовать встречи российского лидера Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и главой Украины Владимиром Зеленским на саммите «Большой двадцатки», который состоится в ноябре на Бали.

Некоторое время назад президент Индонезии Джоко Видодо сообщил агентству Bloomberg, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют приехать на саммит G20.

Хосе Таварес отметил в разговоре с РИА Новости, что Джакарта готова организовать встречу Путина и Байдена в случае их очного участия в мероприятии и заинтересованности в этом. Также Индонезия была бы рада содействовать встрече на саммите главы России и Зеленского, указал дипломатический представитель.

Как сообщалось ранее в пятницу, посольство Москвы в Вашингтоне заявило о том, что замалчивание властями США фактов обстрела Запорожской атомной электростанции украинской армией лишь поощряет безнаказанность Киева.