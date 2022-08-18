Посол России в Таллине заявил, что Эстония, отказывая во въезде российским гражданам, нарушает принципы международного права

Аргументы Недели → Политика 13+

18 августа 2022, 22:37 Источник: ТАСС

Флаг Эстонии. Фото: Gollnick/globallook.com

Решение властей Эстонии запретить въезд в страну россиянам с шенгенскими визами, выданными республикой, нарушает принципы международного права. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала «Россия-24» посол РФ в Таллине Владимир Липаев.

Эстония с четверга перестала пропускать в страну российских граждан с шенгенскими визами, выданными ее консульскими учреждениями. Запрету предшествовала дискуссия на эту тему в эстонском обществе. Так, премьер-министр республики Кая Каллас заявляла, что посещение Европы — это привилегия, а не право человека, поэтому страны Евросоюза должны прекратить выдавать россиянам въездные визы.

«Существуют общепризнанные нормы и принципы международного права, которые запрещают любую дискриминацию граждан по таким признакам, как национальность, расовая принадлежность, гендерная принадлежность, религиозная принадлежность. <...> Так вот, эстонская сторона своими действиями эти принципы, к сожалению, нарушает», - сказал, комментируя действия эстонских властей, Владимир Липаев.