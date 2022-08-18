Кулеба: ни Турция, ни ООН на переговорах во Львове не склоняли Киев к уступкам в пользу России

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18 августа 2022, 20:27 Источник: ТАСС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Zheng Huansong/globallook.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе трехсторонней встречи во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским не склоняли Киев к уступкам в пользу РФ. Об этом заявил в своем видеообращении по итогам переговоров глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Никто нас не склонял ни к каким уступкам в пользу России», - сказал Кулеба. Видео размещено на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России в экстремистской).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам трехсторонней встречи во Львове заявил, что переговоры с Москвой возможны только после полного вывода российских войск с территории Украины.