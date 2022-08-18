МИД: Россия может использовать свой ядерный арсенал только в качестве ответа

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18 августа 2022, 16:19

Российские ракетные комплексы, ALEXEY BYCHKOV / globallookpress.com

Российская Федерация может использовать свой ядерный арсенал только в качестве ответа. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступили в министерстве иностранных дел РФ.

«Использование Москвой ядерного арсенала возможно только в качестве ответа — МИД РФ», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что внешнеполитическое ведомство сочло неприемлемой идею о демилитаризации зоны вокруг Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. В МИД отметили, что реализация данной меры сделает объект еще более уязвимым.