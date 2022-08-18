МИД: Россия может использовать свой ядерный арсенал только в качестве ответа

Российская Федерация может использовать свой ядерный арсенал только в качестве ответа. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступили в министерстве иностранных дел РФ.
«Использование Москвой ядерного арсенала возможно только в качестве ответа — МИД РФ», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.
Ранее сегодня сообщалось, что внешнеполитическое ведомство сочло неприемлемой идею о демилитаризации зоны вокруг Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. В МИД отметили, что реализация данной меры сделает объект еще более уязвимым.