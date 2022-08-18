Мэр Краснодара подал в отставку, и, по информации Владимира Соловьева, займет пост главы правительства Харьковской области

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал в отставку со своего поста и, по информации телеведущего Владимира Соловьева, возглавит правительство Харьковской области.
Заявление Алексеенко о досрочном прекращении полномочий главы Краснодара местная Дума рассмотрит в пятницу, 19 августа. Это следует из повестки дня заседания гордумы, опубликованном на ее сайте. В пояснительной записке значится, что решение уйти в отставку мэр принял по собственному желанию.
В свою очередь телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале сообщил, что Алексеенко возглавит правительство Харьковской области.
«По информации Соловьёв Live, председателем Совета министров Администрации Харьковской области станет Андрей Алексеенко. Нынешний мэр Краснодара. Известная на Кубани фигура», - написал телеведущий.
В декабре прошлого года Следственный комитет России задерживал Алексеенко по подозрению в крупной взятке. Однако позже обвинения были сняты.