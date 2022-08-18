Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 51 самолета, а также шести военных кораблей КНР

Днем в четверг, 18 августа, стало известно, что Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 51 самолета, а также шести военных кораблей Народно-освободительной армии Китая.
В ежедневной сводке оборонного ведомства Тайваня подчеркивается, что по состоянию на 17.00 по местному времени (12.00 по Москве) четверга была зафиксирована деятельность 51 самолета и шести кораблей в морском и воздушном пространстве рядом с островом.
Известно, что 25 самолетов к настоящему моменту пересекли "срединную линию" Тайваньского пролива.