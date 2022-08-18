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Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 51 самолета, а также шести военных кораблей КНР

, 16:00 Источник: РИА "Новости"

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 51 самолета, а также шести военных кораблей КНР
бинокль, https://unsplash.com/photos/TBl1-EKYFjs

Днем в четверг, 18 августа, стало известно, что Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 51 самолета, а также шести военных кораблей Народно-освободительной армии Китая.

В ежедневной сводке оборонного ведомства Тайваня подчеркивается, что по состоянию на 17.00 по местному времени (12.00 по Москве) четверга была зафиксирована деятельность 51 самолета и шести кораблей в морском и воздушном пространстве рядом с островом.

Известно, что 25 самолетов к настоящему моменту пересекли "срединную линию" Тайваньского пролива.

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