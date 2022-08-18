Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь: Пекин требует от Вашингтона прекратить переговоры с Тайванем по торговому соглашению

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18 августа 2022, 12:46 Источник: РИА "Новости"

флаг Китая, https://unsplash.com/photos/jL0tMFYOdBM

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь в четверг, 18 августа, заявил, что Пекин требует от руководства США прекратить любые официальные контакты с Тайванем.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что в мире существует лишь один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью китайской территории, а правительство КНР – это единственное легитимное правительство, которое представляет всю страну.

Дипломат добавил, что Китай примет решительные меры в целях защиты суверенитета и территориальной целостности, вследствие чего Пекин рекомендует Вашингтону не принимать неправильных решений.