Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь: Пекин требует от Вашингтона прекратить переговоры с Тайванем по торговому соглашению

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь в четверг, 18 августа, заявил, что Пекин требует от руководства США прекратить любые официальные контакты с Тайванем.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что в мире существует лишь один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью китайской территории, а правительство КНР – это единственное легитимное правительство, которое представляет всю страну.
Дипломат добавил, что Китай примет решительные меры в целях защиты суверенитета и территориальной целостности, вследствие чего Пекин рекомендует Вашингтону не принимать неправильных решений.