Лавров 22 августа проведет в Москве переговоры с главой МВД Сербии Вулиным

Сегодня днем стало известно, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в понедельник, 22 августа, проведет в Москве переговоры с главой МВД Сербии Александром Вулиным.
Как сообщил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, переговоры Сергея Лаврова и Александра Вулина состоятся в начале следующей недели в Москве.
Стороны планируют обсудить ряд вопросов российско-сербского сотрудничества. Кроме того, они намерены обменяться мнениями по наиболее актуальным проблемам.