Лавров 22 августа проведет в Москве переговоры с главой МВД Сербии Вулиным

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18 августа 2022, 15:34 Источник: РИА "Новости"

лава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Сегодня днем стало известно, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в понедельник, 22 августа, проведет в Москве переговоры с главой МВД Сербии Александром Вулиным.

Как сообщил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, переговоры Сергея Лаврова и Александра Вулина состоятся в начале следующей недели в Москве.

Стороны планируют обсудить ряд вопросов российско-сербского сотрудничества. Кроме того, они намерены обменяться мнениями по наиболее актуальным проблемам.