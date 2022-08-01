Российский сенатор Джабаров: Москва может поставить Сербии оружие, если Белград об этом попросит

Россия может поставить Сербии оружие, если Белград обратится к Москве с соответствующей просьбой. На это указал член Совета Федерации Владимир Джабаров.
«Помощь может быть даже в случае необходимости поставки каких-то вооружений, если сербы к нам обратятся», — отметил сенатор.
Согласно точке зрения, которую Джабаров высказал в эфире телеканала «Россия 24», наблюдающееся в настоящий момент обострение ситуации вокруг Сербии спровоцировано Западом, желающим отомстить президенту страны Александру Вучичу за его жесткую позицию по неприсоединению к санкциям против Москвы.
Ранее в понедельник сообщалось, что о поддержке Белграда со стороны РФ заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.