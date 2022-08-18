Трамп назвал фейком сообщение Washington Post о том, что адвокаты отказываются работать с ним

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18 августа 2022, 15:00 Источник: РИА "Новости"

бывший президент США Дональд Трамп, Ron Sachs/Consolidated News Photos

Экс-глава США Дональд Трамп опроверг информацию издания Washington Post о том, что он якобы пытается нанять опытных адвокатов, но ему постоянно отказывают. Политик назвал данную статью фейком.

Дональд Трамп отметил, что материал о том, что якобы он изо всех сил старается нанять хороших адвокатов после обыска в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде, однако ему это не удается, является фейком. Бывший американский лидер подчеркнул, что у него уже есть замечательные и опытные специалисты, которыми он очень доволен.

Трамп обратил внимание на то, что ему не было предъявлено никаких обвинений, поскольку он не сделал "ничего плохого".