Трамп заявил, что агенты ФБР могли «не вламываться» в его имение, поскольку он отдал бы документы сам в любое время

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что агентам ФБР "не было никакой необходимости" изымать во время обысков в его имении какие-либо документы, поскольку он был готов отдать их добровольно.
Ранее в СМИ поступила информация о том, что агенты ФБР изъяли во время обысков в поместье политика одиннадцать комплектов секретных бумаг, в частности, с грифом "совершенно секретно".
Дональд Трамп в свою очередь заявил, что все документы были рассекречены, а также добавил, что сотрудники бюро могли "не вламываться" в его имение, а просто попросить бумаги и получить их в любое время.