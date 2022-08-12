Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Трамп заявил, что агенты ФБР могли «не вламываться» в его имение, поскольку он отдал бы документы сам в любое время

, 22:24 Источник: РИА "Новости"

Трамп заявил, что агенты ФБР могли «не вламываться» в его имение, поскольку он отдал бы документы сам в любое время
бывший президент США Дональд Трамп, Brandon Bell/Keystone Press Agency

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что агентам ФБР "не было никакой необходимости" изымать во время обысков в его имении какие-либо документы, поскольку он был готов отдать их добровольно.

Ранее в СМИ поступила информация о том, что агенты ФБР изъяли во время обысков в поместье политика одиннадцать комплектов секретных бумаг, в частности, с грифом "совершенно секретно".

Дональд Трамп в свою очередь заявил, что все документы были рассекречены, а также добавил, что сотрудники бюро могли "не вламываться" в его имение, а просто попросить бумаги и получить их в любое время.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram