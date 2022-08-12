WSJ сообщает, что агенты ФБР при обыске поместья Трампа нашли одиннадцать комплектов секретных бумаг

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12 августа 2022, 21:12 Источник: РИА "Новости"

бывший президент США Дональд Трамп, Preston Keres/ZUMAPRESS.com

Издание Wall Street Journal со ссылкой на опись документов сообщило, что агенты ФБР во время обыска в поместье экс-президента США Дональда Трампа нашли одиннадцать комплектов секретных бумаг.

Согласно последней информации, агенты ФБР собрали четыре набора документов под грифом "совершенно секретно", три комплекта "секретных" бумаг, а также "конфиденциальные" материалы. Данные о содержании изъятых документов не приводятся.

Известно также, что сотрудники бюро вывезли из поместья Дональда Трампа около двух десятков коробок с разными предметами, в частности, фотографиями и рукописными записями. Отмечается, что в трехстраничной описи изъятых предметов, среди прочего, содержится информация о "президенте Франции".