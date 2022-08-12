Washington Post: ФБР искало в ходе обыска в имении Трампа секретные документы, связанные с ядерным оружием

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12 августа 2022, 07:23

Бывший президент США Дональд Трамп, Lev Radin / globallookpress.com

Федеральное бюро расследований искало в ходе обыска в поместье бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа секретные документы, которые связаны с ядерным оружием. На это, как передает РИА Новости, указало издание Washington Post.



«ФБР в имении Трампа искало связанные с ядерным оружием секретные документы, утверждает Washington Post», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

WP отмечает, что состоявшийся обыск свидетельствует о глубокой обеспокоенности действующих американских властей по поводу засекреченных сведений, которые могут попасть в чужие руки.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что сын Дональда Трампа Эрик назвал обыск в имении его отца Мар-а-Лаго «скоординированной атакой».