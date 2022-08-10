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10 августа 2022, 09:52

Эрик Трамп, Erin Scott / globallookpress.com

Сын бывшего президента Соединенных Штатов Эрик Трамп назвал обыск в поместье его отца «скоординированной атакой». Об этом информирует ТАСС.

«Сын Дональда Трампа Эрик назвал обыск в поместье его отца "скоординированной атакой". По его словам, правящие круги США "преследовали" экс-президента, а также старались его "оболгать" и "обмануть"», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание Politico указало на то, что обыск в имении Дональда Трампа Мар-а-Лаго проводили не менее ста агентов Федерального бюро расследований.