Politico: обыск в имении Трампа проводили не менее ста агентов ФБР

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9 августа 2022, 21:26 Источник: РИА "Новости"

бывший президент США Дональд Трамп, Lev Radin/Keystone Press Agency

Издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что обыск в доме бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который завершился изъятием документов, проводился "несколько часов".

Ранее Дональд Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Издание New York Times предположило, что разведку заинтересовали документы, которые экс-президент США взял с собой из Белого дома.

Подчеркивается, что в обыске принимали участие не менее ста агентов. На данный процесс ушли "часы", после чего были изъяты бумаги. Адвокат Дональда Трампа Кристина Бобб присутствовала при обыске.