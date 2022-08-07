Член ОП Данюк: экс-президент США Трамп использует кризис в стране как способ дискредитации Байдена

Аргументы Недели → В мире 13+

7 августа 2022, 11:59

Дональд Трамп, фото: POOL/Keystone Press Agency

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк заявил, что экс-президент США Дональд Трамп использует кризис США в целях дискредитации Джо Байдена.

Говоря о ситуации в США, Данюк заявил в беседе с RT, что Соединенные Штаты испытывают глубокий кризис впервые за десятилетия. Он также отметил, что за время правления Джо Байдена мало того, что заявленные проблемы не были решены, к примеру, миграционный кризис, добавились еще и новые: энергетический кризис, «высочайшие темпы инфляции, сбои логистических поставок».

«Это говорит о том, что США действительно испытывают кризис, которого в течение многих десятилетий не было», — подчеркнул эксперт.

Данюк также отметил, что Трамп использует кризис в США с целью дискредитации Байдена.