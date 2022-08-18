Путин 19 августа встретится в Сочи с Токаевым

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18 августа 2022, 12:24 Источник: Кремль

президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, Kremlin Pool/globallook.com

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 19 августа, встретится в Сочи с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Соответствующую информацию предоставили сегодня утром в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в продолжение регулярного диалога на высшем уровне намерены обсудить в Сочи вопросы дальнейшего развития отношений России и Казахстана, стратегического партнерства и сотрудничества двух стран.

Политики также затронут проблематику двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, в частности, СНГ, в котором в этом году Казахстан председательствует.