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Замминистры обороны России и Казахстана обсудили военное сотрудничество и вопросы безопасности

, 12:47 Источник: РИА Новости

Замминистры обороны России и Казахстана обсудили военное сотрудничество и вопросы безопасности
Замминистра обороны Александр Фомин, фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Замминистр обороны РФ Александр Фомин обсудил с заместителем министра обороны Казахстана Султаном Камалетдиновым перспективы развития военно-технического сотрудничества, а также вопросы безопасности. Об этом информирует РИА Новости. 

«В ходе переговоров были подробно обсуждены текущее состояние и перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества России и Казахстана, а также вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе»,  рассказали в Минобороны.

Встреча двух заместителей министров обороны состоялась 13 августа в столице Казахстана — Нур-Султане.

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