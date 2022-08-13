Замминистры обороны России и Казахстана обсудили военное сотрудничество и вопросы безопасности

Замминистр обороны РФ Александр Фомин обсудил с заместителем министра обороны Казахстана Султаном Камалетдиновым перспективы развития военно-технического сотрудничества, а также вопросы безопасности. Об этом информирует РИА Новости.
«В ходе переговоров были подробно обсуждены текущее состояние и перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества России и Казахстана, а также вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе», — рассказали в Минобороны.
Встреча двух заместителей министров обороны состоялась 13 августа в столице Казахстана — Нур-Султане.