Замминистры обороны России и Казахстана обсудили военное сотрудничество и вопросы безопасности

Аргументы Недели → В мире 13+

13 августа 2022, 12:47 Источник: РИА Новости

Замминистра обороны Александр Фомин, фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Замминистр обороны РФ Александр Фомин обсудил с заместителем министра обороны Казахстана Султаном Камалетдиновым перспективы развития военно-технического сотрудничества, а также вопросы безопасности. Об этом информирует РИА Новости.

«В ходе переговоров были подробно обсуждены текущее состояние и перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества России и Казахстана, а также вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе», — рассказали в Минобороны.

Встреча двух заместителей министров обороны состоялась 13 августа в столице Казахстана — Нур-Султане.