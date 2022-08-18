Кадыров: Запад покровительствует Украине, которая является «рассадником нацизма и фашизма»

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18 августа 2022, 12:11

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Запад покровительствует Украине, которая представляет собой «рассадник нацизма и фашизма». Такое мнение в своем Telegram-канале высказал Рамзан Кадыров, руководитель Чечни.

«Львиная доля телеканалов, а также интернет-пространство Украины буквально были напичканы фашистской идеологией с момента развала СССР», — говорится в публикации Кадырова.

По его словам, в бывшей советской республике «выросло целое поколение нацистов, но никому до этого на Западе не было дела». Согласно точке зрения главы Чечни, западная сторона — покровитель Украины, являющейся «рассадником нацизма и фашизма».

Ранее сегодня сообщалось, что российская артиллерия ликвидировала свыше 250 военных ударами по позициям 95-й бригады украинской армии у расположенной на территории Донбасса Мазановки.