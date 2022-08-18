Дмитрий Медведев: до 90 процентов граждан Евросоюза не желают участвовать в военных действиях за Киев

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18 августа 2022, 11:49

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев / Kremlin Pool / http://www.globallookpress.com

Зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что до 90% жителей Евросоюза не хотят участвовать в военных действиях на стороне Украины. Об этом политик написал в своём официальном Telegram-канале.

«В военных действиях на стороне киевского режима категорически не хотят участвовать от трех четвертей до 90 процентов граждан ЕС», - пишет Медведев.

Он отмечает, что исходя из социологических опросов, «дебиловатые европейские политики» сами не исключают такого количества противников Киева среди европейских граждан.

Ранее в четверг нами сообщалось, что Медведев призвал жителей Европы призвать своих «недоумков» к ответу.