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18 августа 2022, 11:01

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил жителям Европы призвать своих «недоумков» к ответу. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного чиновника.

Медведев отметил, что обычные европейцы, судя по итогам социологических опросов, в отличие от руководства их стран, «совсем не горят желанием рвать контакты с Россией».

«Так действуйте, европейские соседи! Не молчите. Призовите своих недоумков к ответу. И мы вас услышим», — написал замглавы Совбеза.

Ранее на текущей неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение о том, что санкции, введенные Западом против Москвы, оказались неэффективны и бумерангом ударили по Соединенным Штатам и ЕС.