Мария Захарова назвала подготовку провокации Киева в отношении Запорожской АЭС ядерным шантажом

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18 августа 2022, 11:19

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова / Maksim Konstantinov / http://www.globallookpress.com

Подготовка Киева к реализации провокации на Запорожской АЭС во время поездки генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину является ядерным шантажом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

Она отметила, что провокация вокруг ядерного объекта в течении длительного времени является прямой угрозой ядерной энергетике.

По словам Захаровой, украинские власти шантажируют не просто отдельную страну, а весь европейский континент.

«Речь идет о ядерной энергетике, в заложниках целый европейский континент, потому что все это находится в центре Европы», - заключила она.