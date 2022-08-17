Медведев обсудил с Борисовым военные и гражданские направления работы «Роскосмоса»

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев встретился в среду с генеральным директором «Роскосмоса» Юрием Борисовым, чтобы обсудить направления развития госкорпорации. Об этом сам Медведев сообщил на своей странице «ВКонтакте».
«С генеральным директором «Роскосмоса» Юрием Борисовым обсудили перспективные направления развития гражданского и военного сегментов госкорпорации. В частности, речь шла о создании новых спутников, плановых пусках в интересах Министерства обороны РФ и гражданских заказчиков», - написал Медведев, сопроводив свой пост фото беседы с Борисовым.
Ранее замглавы Совбеза, совершивший поездку в ЛНР, заявил, что ему не было страшно отправляться туда: «Пусть нас боятся».