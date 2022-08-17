Госдеп США пока не видит признаков того, что КНР помогает России в обходе западных санкций

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17 августа 2022, 21:59 Источник: РИА Новости

Флаг Китая, Ilya Galakhov/globallook.com

Соединенные Штаты пока не наблюдали признаков того, что Китай помогает России обходить санкции, введенные Западом в связи со спецоперацией. Об этом заявил в среду в ходе регулярного брифинга официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы четко донесли Пекину, какие последствия будет иметь оказание такой поддержки, однако пока не увидели признаков того, чтобы Китай каким-либо образом изменил свою линию поведения в данном направлении», - заявил спикер госдепа.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Китая примут участие в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022», которые пройдут на территории России.