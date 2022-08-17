Госдеп США пока не видит признаков того, что КНР помогает России в обходе западных санкций

Соединенные Штаты пока не наблюдали признаков того, что Китай помогает России обходить санкции, введенные Западом в связи со спецоперацией. Об этом заявил в среду в ходе регулярного брифинга официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы четко донесли Пекину, какие последствия будет иметь оказание такой поддержки, однако пока не увидели признаков того, чтобы Китай каким-либо образом изменил свою линию поведения в данном направлении», - заявил спикер госдепа.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Китая примут участие в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022», которые пройдут на территории России.