Замглавы комитета Госдумы по информполитике Горелкин: своими действиями YouTube утратит статус глобального сервиса

Своими действиями YouTube неизбежно потеряет статус глобального сервиса. Об этом сообщает замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем официальном Telegram-канале.
Комментируя удаление видеохостингом части контента канала посольства России в Великобритании, Горелкин отметил, что курс на зачистку сервиса от российского контента будет продолжен.
«Всё, что противоречит позиции вашингтонского обкома, безжалостно удаляется – при этом хостинг в упор не видит ролики с призывом убивать граждан России, видеоинструкции по изготовлению оружия и проведению диверсий», - делиться своими мыслями политик.
Горелкин отмечает, что подобные действия сервиса «неизбежно приведут к тому, что YouTube потеряет статус глобального сервиса».