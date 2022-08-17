Замглавы комитета Госдумы по информполитике Горелкин: своими действиями YouTube утратит статус глобального сервиса

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17 августа 2022, 16:29

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин / Государственная Дума / https://commons.wikimedia.org

Своими действиями YouTube неизбежно потеряет статус глобального сервиса. Об этом сообщает замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем официальном Telegram-канале.

Комментируя удаление видеохостингом части контента канала посольства России в Великобритании, Горелкин отметил, что курс на зачистку сервиса от российского контента будет продолжен.

«Всё, что противоречит позиции вашингтонского обкома, безжалостно удаляется – при этом хостинг в упор не видит ролики с призывом убивать граждан России, видеоинструкции по изготовлению оружия и проведению диверсий», - делиться своими мыслями политик.

Горелкин отмечает, что подобные действия сервиса «неизбежно приведут к тому, что YouTube потеряет статус глобального сервиса».