Эксперт Пикин: Для Европы нет больше таких категорий как «дешево –дорого»

Аргументы Недели → Политика 13+

17 августа 2022, 15:46 Антон Николаев

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что Европа будет платить любые деньги за энергоресурсы. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Да, действительно, такой сценарий может быть, если будет холодная зима. Объемы газа, которые идут в Германию, не позволяют заместить полностью поставки «Газпрома» зимой. Надо понимать, что в Германии нет инфраструктуры приема сжиженного газа. Они получают газ из Бельгии и Нидерландов. Только к концу года у них появится два плавучих терминала по приему сжиженного газа на 12,5 млрд. куб. в год, что, конечно, аналогично текущему заполнению «Северного потока - 2». Это крайне небольшая величина. Они и беспокоятся, что если будет реализован сценарий радикальной зимы, то придется не на 15% сокращать потребление, а гораздо больше. Платежи за газ вырастут еще больше, хотя они и так были на рекордном значении. Для Европы нет больше таких категорий как «дешево –дорого», тут либо есть ресурс, либо его нет. За энергоносители Европа готова платить любую цену».

Ранее Германия спрогнозировала, что в случае прекращения поставок из России газа хватит меньше чем на три месяца.