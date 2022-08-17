Спикер МИД России Захарова: республики Донбасса сами решают, приглашать ли к себе генсека ООН Гутерреша

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17 августа 2022, 11:09

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

ДНР и ЛНР сами решают, приглашать ли к себе Антониу Гутерреша, генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Спикер внешнеполитического ведомства ответила в эфире радио Sputnik на вопрос слушателя о приглашении Гутерреша в республики Донбасса.

Захарова сказала, что «Донецк и Луганск являются суверенными государствами».

«Поэтому приглашать им генсека ООН, направлять ли ему послание — решать соответствующим структурам ДНР и ЛНР», — отметила отечественный дипломат.

Как сообщалось ранее сегодня, член Совета Федерации Сергей Цеков озвучил мнение о том, что украинская сторона может попытаться атаковать Крымский мост с целью поднятия боевого духа своей армии.