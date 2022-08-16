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Официальный представитель генсека ООН Дюжаррик назвал «очень хорошим» разговор Гутерреша и Шойгу по зерновой сделке

, 22:00 Источник: РИА "Новости"

Официальный представитель генсека ООН Дюжаррик назвал «очень хорошим» разговор Гутерреша и Шойгу по зерновой сделке
министр обороны России Сергей Шойгу, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что разговор Антониу Гутерреша и министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, состоявшийся накануне, был "очень хорошим".

Стефан Дюжаррик подчеркнул, что вчера Антониу Гутерреш провел "очень хороший" разговор с руководителем МО Сергеем Шойгу. 

Отмечается, что в рамках обсуждения стороны поднимали тему черноморской зерновой инициативы, а также поделились мнениями о другой части сделки, которая подразумевает содействие доступу российских зерна и удобрений на мировой рынок.

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