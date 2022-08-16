Официальный представитель генсека ООН Дюжаррик назвал «очень хорошим» разговор Гутерреша и Шойгу по зерновой сделке

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что разговор Антониу Гутерреша и министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, состоявшийся накануне, был "очень хорошим".
Стефан Дюжаррик подчеркнул, что вчера Антониу Гутерреш провел "очень хороший" разговор с руководителем МО Сергеем Шойгу.
Отмечается, что в рамках обсуждения стороны поднимали тему черноморской зерновой инициативы, а также поделились мнениями о другой части сделки, которая подразумевает содействие доступу российских зерна и удобрений на мировой рынок.