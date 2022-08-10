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Аргументы Недели Экономика 13+

Минсельхоз РФ: Турция и Египет - одни из крупнейших покупателей российского зерна

, 08:59

Минсельхоз РФ: Турция и Египет - одни из крупнейших покупателей российского зерна
Nikolay Gyngazov/GlobalLookPress.com

Крупнейшими покупателями российского зерна являются Турция, Египет, Иран Саудовская Аравия и Ливия.
В Министерстве сельского хозяйства России рассказали, что совокупно на эти страны приходится около 70 процентов поставок зерновых, - передает RT.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ранее заявил, что наша страна может в этом году сократить поставки зерна иностранным потребителям, но внутренний рынок обеспечит полностью.

По словам Патрушева, возможное снижение урожая зерна объясняется поздним началом работ во многих регионах из-за холодной весны и погодными условиями.

Глава ведомства указал, что имеются сложности с поставками импортных комплектующих для техники.

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