Премьер Латвии Кариньш заявил, что власти страны «концептуально договорились» не продлевать россиянам ВНЖ

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16 августа 2022, 20:15 Источник: РИА "Новости"

Рига, https://unsplash.com/photos/uft-MemToy0

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во вторник, 16 августа, заявил, что власти Латвии не будут продлевать виды на жительство гражданам России и ограничат им въезд по шенгенским визам.

Кришьянис Кариньш заявил, что власти Латвии к настоящему моменту "концептуально договорились" не продлевать временный вид на жительство для россиян, а также ограничить въезд в страну тем гражданам Российской Федерации, у которых есть шенгенские визы.

По словам премьер-министра, теперь необходимо дождаться соответствующего законопроекта от Министерства внутренних дел Латвии.