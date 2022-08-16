Премьер Латвии Кариньш заявил, что власти страны «концептуально договорились» не продлевать россиянам ВНЖ

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во вторник, 16 августа, заявил, что власти Латвии не будут продлевать виды на жительство гражданам России и ограничат им въезд по шенгенским визам.
Кришьянис Кариньш заявил, что власти Латвии к настоящему моменту "концептуально договорились" не продлевать временный вид на жительство для россиян, а также ограничить въезд в страну тем гражданам Российской Федерации, у которых есть шенгенские визы.
По словам премьер-министра, теперь необходимо дождаться соответствующего законопроекта от Министерства внутренних дел Латвии.