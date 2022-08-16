Политолог Ревякина: созданием «консультативного совета по вопросам деоккупации Крыма» Зеленский имитирует бурную деятельность

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16 августа 2022, 18:28

президент Украины Владимир Зеленский, Tarasov/ZUMAPRESS.com

Доцент факультета мировой политики МГУ, заместитель председателя Общественной палаты ДНР Анна Ревякина во вторник заявила, что президент Украины Владимир Зеленский имитирует бурную деятельность.

Анна Ревякина подчеркнула, что заявление Владимира Зеленского о создании "консультативного совета по вопросам деоккупации Крыма" следует воспринимать как игру на два фронта – на внутреннего и внешнего потребителей. Политик подобным шагом хочет сказать народу, что вопрос с Донбассом, Херсоном и Запорожской областью является решенным для Киева, поскольку власти уверены в своей победе при помощи оружия с Запада. Кроме того, эксперт допустила, что президент Украины надеется получить от западных государств средства, которые можно было бы положить в собственный карман, имитируя при этом бурную деятельность.

Политолог в беседе со "Свободной прессой" уточнила, что жители Крыма сделали свой выбор в марте 2014 года, а также выразила уверенность в том, что они о своем решении не пожалели. Зампредседателя Общественной палаты ДНР добавила, что даже если представить себе ситуацию, при которой у крымчан поинтересовались бы, хотят ли они вновь "стать Украиной", они ответили бы отрицательно.