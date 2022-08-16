Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с министром обороны ЮАР Танди Модисе

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16 августа 2022, 18:11 Источник: Госдума

спикер Госдумы Вячеслав Володин, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин ранее во вторник, 16 августа, встретился с министром обороны и военных ветеранов ЮАР, экс-спикером парламента Танди Модисе.

Согласно последней информации, Вячеслав Володин и Танди Модисе в ходе встречи сегодня обсудили межпарламентское взаимодействие России и ЮАР, а также поделились мнениями о законодательном обеспечении соцподдержки военнослужащих.

Володин подчеркнул в рамках переговоров, что в настоящий момент прикладываются всевозможные усилия в целях развития межпарламентского диалога со странами Африки.