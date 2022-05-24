Глава ЮАР Рамафоса пожаловался на ущерб стране от антироссийских санкций

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24 мая 2022, 20:53

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса/ стоп-кадр из видеозаписи СБ ООН

Введённые против России санкции сильно ударили по экономике Южно-Африканской Республики. Об этом заявил президент Сирил Рамафоса.

«Даже странам, которые не вовлечены в конфликт, наносится ущерб от санкций, введённых против России», − цитирует слова политика ТАСС. Такое мнение он выразил после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

ЮАР, подчёркивает африканский лидер, стоит на позиции скорейшего дипломатического урегулирования ситуации вокруг украинской территории.

Как ранее заявил посол по особым поручениям российского МИД Олег Озеров, страны Запада давят на власти стран Африки, чтобы они отказывались от взаимодействия с Россией.