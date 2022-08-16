Зеленский призвал страны мира закрыть границы для граждан РФ на год, чтобы «увидеть результат»

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16 августа 2022, 17:11 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках беседы с западными журналистами во вторник призвал страны закрыть границы для граждан Российской Федерации на год, чтобы "увидеть результат".

Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что закрытие границ для россиян – это наиболее значимые санкции.

Президент Украины отметил, что у некоторых граждан РФ дети учатся за рубежом. Политик подчеркнул, что необходимо заставить их вернуться на родину на один год. "Они просто поймут тогда", – заявил Владимир Зеленский, уточнив, что россияне в этом случае начнут оказывать "давление" на главу страны Владимира Путина.