Зеленский призвал страны мира закрыть границы для граждан РФ на год, чтобы «увидеть результат»

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках беседы с западными журналистами во вторник призвал страны закрыть границы для граждан Российской Федерации на год, чтобы "увидеть результат".
Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что закрытие границ для россиян – это наиболее значимые санкции.
Президент Украины отметил, что у некоторых граждан РФ дети учатся за рубежом. Политик подчеркнул, что необходимо заставить их вернуться на родину на один год. "Они просто поймут тогда", – заявил Владимир Зеленский, уточнив, что россияне в этом случае начнут оказывать "давление" на главу страны Владимира Путина.