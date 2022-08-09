В посольстве Италии сообщили об отсутствии случаев аннулирования шенгенских виз у россиян при пересечении границы

Аргументы Недели → В мире 13+

9 августа 2022, 13:26

Ilya Galakhov/ globallookpress.com

Случаев аннулирования шенгенских виз у россиян при пересечении границы Италии не наблюдается. Об этом передает ТАСС со ссылкой на итальянское посольство.



«Мы не располагаем никакой информацией, подтверждающей истинность данных утверждений», - передали в пресс-службе посольства Италии.



Ранее в социальных сетях стала появляться информация о случаях аннулирования виз граждан РФ в странах Шенгенской зоны.



Стало известно, что Кремль не рассматривает возможность встречи Путина и Зеленского на осеннем саммите G20.