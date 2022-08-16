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Аргументы Недели Политика 13+

Путин и президент Узбекистана Мирзиеев обсудили подготовку к саммиту ШОС

, 16:08 Источник: Кремль

Путин и президент Узбекистана Мирзиеев обсудили подготовку к саммиту ШОС
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин поговорил по телефону с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Политики обсудили подготовку к саммиту ШОС, который состоится в сентябре в Самарканде.

В Кремле заявили, что Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев отметили высокий международный авторитет ШОС, а также растущий вклад Шанхайской организации сотрудничества в укрепление стабильности и безопасности в регионе.

Президенты РФ и Узбекистана в ходе беседы также затронули тему дальнейшего развития стратегического партнерства и союзничества двух стран.

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