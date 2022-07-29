Сергей Лавров прибыл на заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ШОС в Ташкенте

Руководитель МИД Российской Федерации Сергей Лавров в пятницу прибыл на заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое проводится в Ташкенте.
Журналисты сообщают, что встреча, о которой идет речь, является подготовительным этапом к саммиту глав стран ШОС, который должен состояться в Самарканде в середине сентября.
Предполагается, что в рамках заседания министры иностранных дел рассмотрят большой пакет документов и решений, которые впоследствии будут представлены лидерам государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.