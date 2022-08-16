Грузия надеется получить статус кандидата в ЕС, несмотря на критику Запада

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16 августа 2022, 16:01 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

В ЕС недавно опубликовали ежегодный отчёт о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации. Документ содержит всевозможные критические замечания, фактически помешавшие этому государству получить статус кандидата в Евросоюз. Грузинская оппозиция недовольна такому повороту событий и винит во всём правящую партию. Но власти всё ещё надеются на благосклонность Европы и обещают все озвученные ошибки исправить.

Представитель Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что Грузия продолжила движение по пути реформ в сложной ситуации после прошедшей пандемии и в напряжённой политической среде на фоне событий на территории Украины. «Но мы увидели откат в ключевых областях», - сообщил политик, «Таких как верховенство закона и права человека». Также было подчёркнуто, что в ЕС поддерживают территориальную целостность Грузии.

Ещё один политик Евросоюза Оливер Вархей пообещал поддерживать усилия Грузии в реформах в сфере прав человека, в борьбе с коррупцией и преступностью, а также в судебной системе. Приоритетом движения страны по европейскому пути он назвал возвращение к выполнению обязательств по уменьшению политической поляризации, укреплению верховенства закона и обеспечению независимой медиасреды.

Из ошибок Грузии европолитики выделяют выход партии «Грузинская мечта» из «Соглашения Шарля Мишеля» по преодолению раскола в стране. Предъявляются суровые претензии к судебной системе и к недавно проведённым процессам. Также говорится о недопустимости давления на аппарат омбудсмена, что «было неоднократно зафиксировано». Подверглась критике и медиасреда страны, которая, по словам экспертов, остаётся поляризованной.