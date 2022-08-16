Экономист Власов считает, что «Северный поток-2» будет запущен к середине следующего года

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16 августа 2022, 12:15 Источник: "Экономика сегодня"

"Северный поток-2", Stefan Sauer/globallook.com

Германия по-прежнему заинтересована в проекте «Северный поток-2», и велика вероятность того, что газопровод будет запущен в будущем году после тяжелой для Европы зимы. Такое мнение в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказал кандидат технических наук Александр Власов.

По мнению эксперта, отказ от проекта - «настоящая боль Германии», она была вынуждена пойти на этот шаг под давлением США. Однако в условиях энергетического кризиса немецким политикам придется сделать выбор между антироссийской риторикой и стабилизацией ситуации в их собственной стране.

«Я уверен, что "Северный поток-2" будет запущен. По срокам сказать сложно, многое будет зависеть от того, сколько готов продержаться Берлин в условиях энергетического кризиса и спада экономики», - сказал эксперт.

Власов считает, что вопрос с запуском газопровода может разрешиться к лету 2023 года, после того как Европа переживет «тяжелую» зиму.

Ранее о необходимости запуска «Северного потока — 2» для стабилизации ситуации с поставками энергоресурсов в Германию говорил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.