Герхард Шредер: запуск «Северного потока - 2» необходим для стабилизации ситуации с поставками энергоносителей в Германию

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3 августа 2022, 09:35

фото: pixels.com

Запуск газопровода "Северный поток - 2" необходим для стабилизации ситуации с поставками энергоносителей в Германию. Так считает бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

В интервью изданию Stern германский политик напомнил, что газопровод "Северный поток - 2" полностью готов к работе.

По словам Шредера, в Германии не станет проблем с поставками газа, если будут функционировать два газопровода, поставляющих энергоресурсы из России. "Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет", — сказал он.

"Самым простым решением является введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", - подчеркнул экс-канцлер Германии.