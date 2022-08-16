Военный аналитик Сивков считает, что приоритетным направлением для армии РФ сейчас является Донбасс

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16 августа 2022, 07:54 Источник: ОСН

Российский солдат. Фото: MOD Russia /globallook.com

Приоритетным направлением для Вооруженных сил России сейчас является Донбасс. Наступление на юг и север Украины будет разворачиваться после того, как окажутся выполненными задачи спецоперации по освобождению ДНР. Так считает доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

В интервью изданию «Украина.ру» военный эксперт отметил, что в настоящее время идет наступление российских войск по двум направлениям: Соледар, Бахмут и Северск. Но куда именно будет нанесен удар, он сказать затруднился.

«Это будет решать командование, можно лишь предполагать. Я предполагаю, что по обоим направлениям будет идти наступление, для того, чтобы дезориентировать противника и дезорганизовать — не дать ему возможность маневра силами», — сказал Сивков.

Он также считает, что боевые действия на юге Украины (Николаев, Одесса с выходом в Приднестровье) и севере (Харьков — Чернигов) продолжатся после того, как будут выполнены задачи спецоперации в ДНР.

Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Армия — 2022», заявил, что российские военные четко выполняют все поставленные задачи и шаг за шагом освобождают землю Донбасса.