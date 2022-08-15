Кнутов: «На Запорожской АЭС достаточно материалов для изготовления атомного оружия»

Аргументы Недели → Политика 13+

15 августа 2022, 15:19 Антон Николаев

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что РФ не позволит передать контроль над ЗАЭС другой стороне из-за опасности создания «грязной атомной бомбы». Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Если учесть, что Запорожская АЭС находится под контролем российских войск примерно с марта месяца, то обстреливать самим себя российским войскам незачем. Обстреливают станцию вооруженные формирования Украины. Обстрелы ведутся с правого берега Днепра, и делается это специально, чтобы создать предаварийную ситуацию, в результате чего может быть повреждено хранилище радиоактивных отходов, радиоизотопное хранилище, т.е. вызвать небольшую катастрофу, которую можно было бы преподнести западному миру, как халатное отношение русских к ядерным объектам, и потребовать через ООН и НАТО ввода миротворческих сил, а точнее – контингента НАТО под флагом ООН. Это основная цель провокации. Учитывая вес США в ООН, в свое время департамент Совета Безопасности не разрешил МАГАТЭ выехать первый раз на ЗАЭС, когда было нашими военными найдено 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана. Это те радиоактивные материалы, которые достаточны для создания ядерной бомбы. Поэтому РФ против того, чтобы этот объект переходил под контроль каких-то третьих структур».

Ранее член главного совета региональной военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ООН блокировкой миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС пытается оправдать ядерный терроризм Киева.