Верховная рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на девяносто дней

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15 августа 2022, 14:43 Источник: РИА "Новости"

Верховная рада, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Днем в понедельник, 15 августа, стало известно, что Верховная рада Украины поддержала продление военного положения и срока всеобщей мобилизации на территории страны на девяносто дней - до 21 ноября.

Напомним, в пятницу, 12 августа, сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о продлении сроков военного положения и мобилизации на территории страны.

Ранее в средствах массовой информации появились данные о том, что Верховная рада на ближайшем заседании продлит военное положение.