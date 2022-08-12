Зеленский внес в Верховную раду Украины проекты о продлении военного положения и мобилизации в стране

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12 августа 2022, 18:02 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Li Dongxu/XinHua

В пятницу, 12 августа, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский к настоящему моменту внес в парламент законопроект о продлении сроков военного положения и мобилизации на территории страны.

Текст документов, о которых идет речь, еще недоступен для просмотра, но законопроекты №7665 "О продлении сроков проведения общей мобилизации" и №7664 "О продлении срока действия военного положения на Украине" уже можно увидеть в списке бумаг, переданных руководству на рассмотрение.

Ранее в СМИ появились данные о том, что Верховная рада Украины на ближайшем заседании продлит военное положение в стране.