Депутат Госдумы Дмитрий Белик усмотрел симптомы белой горячки в заявлении властей Украины о планах нанести удар по Крымскому мосту, который является надежно защищенным стратегическим объектом.
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что в ходе саммита НАТО в июне представители Киева обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы ликвидации Крымского моста.
По словам Дмитрия Белика, он знал, что среди украинских политиков преобладает белая горячка, а не трезвое мышление. Депутат уточнил, что именно в такие периоды у них появляются видения о подрыве Крымского моста, "освобождении" Херсонской и Запорожской областей, а также о других действиях. Белик заметил, что российской армии в этих случаях приходится выступать в роли "санитаров".