Депутат Госдумы Белик сравнил с белой горячкой планы властей Украины ударить по Крымскому мосту

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15 августа 2022, 12:10 Источник: РИА "Новости"

Госдума РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Депутат Госдумы Дмитрий Белик усмотрел симптомы белой горячки в заявлении властей Украины о планах нанести удар по Крымскому мосту, который является надежно защищенным стратегическим объектом.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что в ходе саммита НАТО в июне представители Киева обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы ликвидации Крымского моста.

По словам Дмитрия Белика, он знал, что среди украинских политиков преобладает белая горячка, а не трезвое мышление. Депутат уточнил, что именно в такие периоды у них появляются видения о подрыве Крымского моста, "освобождении" Херсонской и Запорожской областей, а также о других действиях. Белик заметил, что российской армии в этих случаях приходится выступать в роли "санитаров".