Политолог Бальбек назвал посягательством на нацбезопасность угрозы со стороны Украины в адрес Крымского моста

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15 августа 2022, 11:06

Крымский мост, Kremlin Pool/Global Look Press

Политолог Руслан Бальбек в понедельник оценил информацию о том, что украинская сторона в июне провела переговоры с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом о планах уничтожения Крымского моста.

Руслан Бальбек заявил, что Крымский мост является стратегическим объектом, любая угроза в отношении которого является посягательством на национальную безопасность РФ. Политолог в разговоре с RT отметил, что украинские политики уже наговорили на "полный букет" статей о нацизме, подготовке массовых убийств, геноциде и прочих преступлениях.

Бальбек добавил, что тема Крымского моста очень "будоражит" представителей элит Украины, вследствие чего, если бы была такая возможность, атака на конструкцию давно была бы совершена. Эксперт уточнил, что Киеву остается лишь разрабатывать подобные планы и озвучивать их публично.