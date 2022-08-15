Депутат Рады Гончаренко обсудил с главой Минобороны Британии Уоллесом план уничтожения Крымского моста ещё в июне

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15 августа 2022, 08:00 Источник: RT

Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, фото: IMAGO/Sander Ilvest, globallookpress.com

Украина обсудила с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом план уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне. Об этом в своих соцсетях заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

«Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста ещё в июне», — приводит цитату Гончаренко РИА Новости.

Ранее украинская сторона сделала заявление, что атакует Крымский мост при «первой возможности». В ответ на это депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет обозначил, что киевский режим ещё долго не оправится после таких провокаций.