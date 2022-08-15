Депутат Рады Гончаренко обсудил с главой Минобороны Британии Уоллесом план уничтожения Крымского моста ещё в июне

Украина обсудила с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом план уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне. Об этом в своих соцсетях заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
«Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста ещё в июне», — приводит цитату Гончаренко РИА Новости.
Ранее украинская сторона сделала заявление, что атакует Крымский мост при «первой возможности». В ответ на это депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет обозначил, что киевский режим ещё долго не оправится после таких провокаций.