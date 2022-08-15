Депутат парламента Крыма Гемпель назвал «безумием» планы властей Украины ударить по Крымскому мосту

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15 августа 2022, 11:52 Источник: РИА "Новости"

Крымский мост, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в понедельник назвал заявление властей Украины о планах нанести удар по Крымскому мосту "безумием".

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что в рамках июньского саммита НАТО представители официального Киева обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы ликвидации Крымского моста.

"Мечтать не вредно, но очень опасно", – заметил Юрий Гемпель, комментируя вышеуказанное заявление. По словам депутата парламента Крыма, эти слова еще раз свидетельствуют о "безумии" государственных чиновников на Украине, а также их кураторов. Гемпель, однако, подчеркнул, что российская армия и флот обеспечат защиту моста и безопасность полуострова, а политика нацизма и ненависти вернется к украинским властям бумерангом.