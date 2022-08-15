Захарова сравнила реакцию Белого дома на обыски в поместье Трампа и заявления по делу баскетболистки Грайнер

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15 августа 2022, 11:40 Источник: Telegram

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Белый дом не комментирует обыски у экс-президента США Дональда Трампа, но ставит под сомнение слова осужденной баскетболистки Бриттни Грайнер.

Мария Захарова напомнила, что Белый дом назвал "неприемлемым" решение российского суда по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, провозившей картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось запрещенное вещество. Спортсменка призналась в этом, поскольку не было смысла отпираться.

Параллельно с этим администрация президента США отказывается комментировать расследование вокруг Дональда Трампа и изъятие у него комплектов документов, которые связаны с Белым домом. Официальный представитель МИД России обратила внимание на то, что возникает полная тишина, когда речь идет о правоохранительных органах и правосудии Соединенных Штатов.